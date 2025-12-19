Путин: в России системно занимаются подготовкой высококвалифицированных рабочих

Президент РФ отметил, что рабочие профессии становятся престижными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране системно подходят к вопросу подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Читайте также

Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным

"Мне кажется, что мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих. Это происходит на всех уровнях. Я даже сейчас не хочу перечислять всех мер, которые предпринимаются в этом направлении", - сказал глава государства.

Президент отметил, что рабочие профессии становятся престижными. "Мы это фиксируем точно. Они становятся сложными", - заявил он.