Путин начал встречу с волонтерами из кол-центра "Итогов года"

На общение с президентом пришел расширенный состав волонтеров со стороны ОНФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал общение с волонтерами, сотрудниками Народного фронта и ПАО "Ростелеком", работавшими в кол-центре программы "Итоги года", а также сотрудниками Сбера, занимавшимися интеграцией GigaChat в прямую линию.

Путин отправился на встречу с волонтерами сразу после завершения совмещенных прямой линии и пресс-конференции. На общение с президентом пришел расширенный состав волонтеров со стороны ОНФ. Год назад это были только слепые и слабовидящие ветераны СВО. В 2025 году к ним присоединились и другие волонтеры - герои спецоперации.

Также на встречу с главой государства пришел молодежный состав ОНФ - волонтеры, которые отличились при снабжении фронта или при выполнении иных задач.

Среди участников встречи в 2025 году и сотрудники Сбера, занимавшиеся доработкой системы искусственного интеллекта для сбора, сортировки и обработки вопросов на прямую линию.

Традиционно на встрече присутствуют сотрудники "Ростелекома" - люди, которые уже 20 лет принимают звонки, поступающие на прямую линию.

Представил всех президенту глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.