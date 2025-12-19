Посольство РФ запросило консульский доступ к задержанному в Израиле россиянину

Российский дипломат отметил, что обращений в посольство от самого Виталия Звягинцева, его родственников или законных представителей не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Израиле обратилось к израильской стороне с запросом о предоставлении консульского доступа к гражданину РФ Виталию Звягинцеву после уведомления о его задержании от властей страны. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве в Тель-Авиве.

"Израильские власти уведомили посольство России в Израиле о задержании гражданина Российской Федерации Виталия Звягинцева без подробных указаний на причины его задержания. Посольство запросило израильскую сторону в установленном порядке предоставить консульский доступ к Звягинцеву. Ведем работу по выяснению всех обстоятельств данного инцидента. Держим вопрос на контроле", - сказал собеседник агентства.

Российский дипломат отметил, что "обращений в посольство от самого Звягинцева, его родственников или законных представителей не поступало".

Ранее израильские Минобороны и Служба общей безопасности распространили совместное заявление, в котором утверждалось, что "в начале декабря 2025 года был арестован 30-летний гражданин России Виталий Звягинцев, работавший в Израиле, по подозрению в совершении преступлений против безопасности [Израиля] по указанию иранских разведывательных служб". Уточнялось, что 19 декабря 2025 года Звягинцеву было предъявлено обвинение, статья не приводилась.