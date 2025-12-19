Посол РФ: агрессивная политика ЕС по активам РФ грозит Бельгии проблемами

Это может привести к огромным финансовым потерям и бегству капиталов, отметил Денис Гончар

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Агрессивная политика Евросоюза в отношении активов России может стоить Бельгии больших проблем, привести к огромным финансовым потерям и бегству капиталов. Об этом предупредил посол РФ в Бельгии Денис Гончар в интервью бельгийскому телеканалу VTM.

"Проблема блокированных в Бельгии активов России - это одна из важнейших проблем для России. Это ситуация, в которой агрессивная позиция Евросоюза может стоить Бельгии больших проблем, поскольку большая часть российских активов заморожена в Бельгии в Euroclear. Блокирование активов - это уже незаконный акт, но если они будут использованы в виде "репарационного кредита" для Украины, это будет грабеж. И бельгийский премьер-министр признал это", - сказал Гончар.

Он напомнил, что Центробанк РФ уже объявил о намерении судиться с Euroclear в Арбитражном суде Москвы. Регулятор также готов оспорить действия ЕС в национальных, зарубежных и международных судебных органах, добавил дипломат.

"Если будут проблемы с Euroclear, это означает огромные финансовые потери, ущерб для инвестиционного климата и бегство капиталов из Бельгии и ЕС", - предупредил посол, подчеркнув, что бельгийские власти явно видят возможные последствия.

Он также отметил, что российские дипломаты в Бельгии "работают над тем, чтобы спасти то, что еще осталось от отношений России и Бельгии", но добавил, что это непросто, особенно на фоне последних заявлений представителей руководства Бельгии, включая министра обороны Тео Франкена, говорившего о возможности "стереть Москву с карты мира" в случае конфликта России и НАТО.

На состоявшемся 18-19 декабря саммите лидеры ЕС не смогли согласовать экспроприацию активов России, в первую очередь, из-за жесткой позиции Бельгии, однако участники встречи, включая Брюссель, поддержали бессрочную блокировку активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер также прямо заявил, что ЕС "не намерен возвращать активы России". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия будет продолжать искать способы использовать российские активы для поддержки Киева.