Захарова назвала правовым нигилизмом декларирование ЕС "права" использовать активы РФ

Официальный представитель российского МИД отметила, что Евросоюз намерен продолжать попытки найти псевдоправовое решение вопроса о фактической конфискации российских суверенных активов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Декларирование Евросоветом якобы наличия у него "права" использовать активы России для компенсации предоставляемого Киеву кредита является правовым нигилизмом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что Евросоюз намерен продолжать попытки найти псевдоправовое решение вопроса о фактической конфискации российских суверенных активов. "Брюссель и в этот раз отличился правовым нигилизмом, записав в итоговом документе заседания Евросовета, что ЕС оставляет за собой "право" использовать российские активы для компенсации предоставляемого Киеву кредита, который, кстати, должен быть выплачен только при том условии, что хотя бы часть этих денег пойдет на укрепление европейской оборонной промышленности. Впрочем, подписались под этой схемой только 25 стран-членов из 27", - указала она.

"Еще раз можем повторить: блокировка суверенных активов, использование доходов от них и любые попытки их конфискации являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности и невмешательства во внутренние дела", - подчеркнула Захарова.