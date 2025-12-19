Эксперт Быстрицкий: Путин объяснил Западу, на каких условиях строить отношения с РФ

На "Итогах года" президент РФ заявил, что новых российских специальных военных операций не будет, если к России будут относиться с уважением

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Западные страны смогут спокойно сосуществовать с Россией, если согласятся не эскалировать отношения вопреки сигналам Москвы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

На "Итогах года" президент РФ Владимир Путин заявил, что новых российских специальных военных операций не будет, если к России будут относиться с уважением. Президент также выразил удивление по поводу агрессивных высказываний генсека НАТО Марка Рютте, отметив, что РФ готова к сотрудничеству с США, Великобританией и в целом с Европой, но на равных.

"На самом деле был предложен рецепт, как строить отношения с Россией. В этом смысле Путин придерживается последовательности. Это высказывание <…> о том как можно, на каких принципах, на каких основаниях достичь спокойного сосуществования: уважать Россию, не строить [угроз] ее безопасности, искать согласия, - пояснил аналитик. - Президент сказал, что мы готовы сотрудничать. Вы только проявляйте внимательность, уважение и принимайте в расчет интересы и других".