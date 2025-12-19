Количество обращений к Путину в 2025 году стало вторым после рекорда 2015 года

К моменту завершения прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, в штаб поступило почти 3 млн 50 тыс. обращений в различных форматах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Порядка 3 млн 50 тыс. обращений россиян к президенту принял штаб Народного фронта на момент окончания "Итогов года с Владимиром Путиным". Обращения продолжали поступать до непосредственного завершения общения президента с россиянами и прессой, а их общее число побило результат как минимум последних пяти лет и приблизилось к абсолютному рекорду 2015 года, уступив лишь 200 тыс.

Кол-центр программы, который по традиции расположился в центральном штабе Народного фронта, работал в круглосуточном режиме на протяжении 16 дней с 15:00 4 декабря. К моменту завершения прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, в штаб поступило почти 3 млн 50 тыс. обращений в различных форматах.

В 2024 году их общее число было немногим более 2,5 млн, в 2023 году удалось перешагнуть порог в 2,8 млн, а в 2021 количество обращений лишь немного не дотянуло до отметки в 2,3 млн. Абсолютным рекордом по-прежнему считается результат 2015 года, когда свои обращения президенту направили более 3 млн 250 тыс. россиян.