Комиссия Госсовета проверит мероприятия нацпроектов на соответствие ценностям РФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что ценности, которых придерживаются в России, противопоставлены происходящему на Западе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям планирует проверить мероприятия, включенные в национальные проекты, на соответствие традиционным ценностям РФ, сообщил глава комиссии, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" отмечал важность сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Он подчеркнул, что традиционные ценности у всех народов России общие, и это становится особенно важным и понятным в ходе проведения СВО. Президент отметил, что героями РФ становятся люди с правильными мировоззрением и ценностями.

"Очень много сегодня, отвечая на разные вопросы, президент так или иначе возвращался к теме наших традиционных духовно-нравственных ценностей, - сказал Развожаев. - Но это же не вещь в себе - важно, чтобы этими ценностями была прошита вся государственная политика: и экономическая, и социальная - все должно исходить из примата, главенства именно этого ценностного подхода. <…> Кроме этих общих наблюдений, и мы об этом говорили на последней комиссии [Госсовета], важно, помимо прочего, проанализировать мероприятия, которые заложены в национальных проектах, на соответствие этой ценностной логике - и мы этим будем заниматься".

Он подчеркнул, что ценности, которых придерживаются в РФ, противопоставлены происходящему на Западе: "[Если придерживаться традиционных ценностей], тогда мы будем таким образом развивать страну в правильном контексте, в отличие от Запада, где сейчас как раз-таки исповедуются совершенно другие ценности, противоположные традиционным".