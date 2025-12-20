Посол РФ: Берн осознает риски кражи активов России, но участвует в авантюрах ЕС

По словам Сергея Гармонина, элиты Швейцарии "прекрасно понимают, что воровство российских активов незаконно" и "уничтожит репутацию конфедерации как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов"

ЖЕНЕВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Швейцарии осознают риски возможной экспроприации замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине, но не отказываются от участия в связанных с ней авантюрах ЕС. Об этом ТАСС заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

По оценкам дипломата, швейцарские элиты "прекрасно понимают, что воровство российских активов незаконно и просто уничтожит репутацию конфедерации как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов". "Подобный шаг стал бы опасным прецедентом в глазах стран глобального Юга", - пояснил он. Поэтому, по словам посла, официальные лица Швейцарии "неоднократно подчеркивали, что речи о конфискации замороженных здесь российских активов не идет, так как это поставит под вопрос верховенство права".

Гармонин подчеркнул, что конфискация стала бы "даже не кражей, а грабежом, ведь кража - это тайное хищение, а грабеж - это открытый противоправный акт". "Как показал последний саммит в Брюсселе, все большее число стран, а также руководство Европейского центрального банка осознают опасность грабежа российских авуаров для всей финансовой системы не только Европы, но и мира", - добавил он.

Как отмечает посол, на этом фоне для российской стороны оказался особенно удивительным тот факт, что недавно "официальный Берн решил подписаться под такую авантюру", как участие в очередной антироссийской структуре под патронажем Совета Европы. Речь, по его словам, идет о "псевдоправовом механизме по оправданию похищения российских суверенных активов, замороженных на Западе". Он, по замыслу западных стран, будет заниматься подсчетом компенсаций, которые Россия якобы должна заплатить Украине, пояснил дипломат. Гармонин заявил, что такие инициативы "обречены на провал", они не имеют юридической силы и "не смогут оправдать хищение российских авуаров".

Ранее участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Как сообщила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на следующие два года за счет займа.