Эксперт Пачеко: "Итоги года" показали прочную связь Путина с населением России

Профессор истории Высшего института международных отношений Кубы отметил, что выступление президента РФ вновь продемонстрировало его прочные позиции

ГАВАНА, 20 декабря. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, глубокая вовлеченность всех слоев общества во время серии вопросов и ответов показали высокий авторитет российского лидера и его прочную связь с населением. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор истории Высшего института международных отношений Кубы Йосмани Фернандес Пачеко.

"Стоит подчеркнуть прочную связь с населением, которую продемонстрировало выступление Владимира Путина, вовлеченность в процесс всех слоев общества во время серии вопросов и ответов, - отметил эксперт. - Это показывает высокий авторитет и лидерство президента РФ". "Очевидны не только твердые позиции России на фронте, но и сила всего ее общества в ситуации, с которой РФ сталкивается сейчас в свете конфликта на Украине", - считает он. "Выступление главы российского государства вновь продемонстрировало его прочные позиции, то, что он является важным лидером, представителем общества России, русской души, - продолжал Фернандес Пачеко. - И население России выражает ему свою поддержку, это очевидно".

Комментируя тему конфликта на Украине, которой в программе "Итоги года" было уделено основное внимание, профессор кубинского университета отметил "продвижение России на военном фронте и укрепление ее политических позиций в мире в этом вопросе". "Путин во время своего выступления подчеркнул, что Россия стремится завершить конфликт мирным соглашением, на это направлены ее усилия, - заметил Фернандес Пачеко. - И это Киев и страны Европейского союза не хотят соглашения о мире и постоянно поощряют продолжение конфликта".

Среди других важных тем, которые обсуждались во время большой пресс-конференции Путина, кубинский эксперт назвал внутреннюю политику и состояние экономики РФ, в частности развитие авиастроения. "То, что эти темы обсуждались, говорит о крепости российского общества, развитии экономики и политики России, ее авторитете на мировой арене и внутренней силе страны", - добавил он.

"Выступление главы российского государства еще раз опровергло заявления, будто Россия изолирована и находится без поддержки, - отметил Фернандес Пачеко. - Напротив, РФ располагает большой поддержкой и престижем на мировом уровне, продолжает завоевывать уважение, а ее президент - лидер и играет важную роль в мире".