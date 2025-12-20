Экс-глава контрразведки ФСБ: "резню в Буче" устроили в угоду англоязычной аудитории

Генерал-полковник Александр Безверхний отметил сходство названия города с английским словом butcher, что в переводе означает мясник

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Название украинского города Буча, где ВСУ устроили провокацию, схоже с английским словом butcher (в переводе - мясник) и идеально встраивается в искусственную информационную повестку для зарубежной аудитории. Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Руками этих структур (ССО, СБУ, ВСУ - прим. ТАСС) киевский режим совершил такие резонансные провокации, как "бомбежка роддома в Мариуполе" и "резня в Буче". Обратите внимание, что даже название населенного пункта Буча, сходное по звучанию с английским словом butcher (мясник), идеально встраивалось в искусственно созданную информационную повестку, главной аудиторией которой выступили носители английского языка", - сказал он.

В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буча Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

В июле 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении российской стороне имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ несмотря на то, что прежде в ходе переговоров стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было сделано по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.