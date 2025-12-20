Экс-глава военной контрразведки ФСБ: СМИ Запада демонизируют Россию

Александр Безверхний отметил, что впервые организованная антироссийская информационная кампания западных стран была развернута в годы Крымской войны 1853-1856 годов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Западные СМИ через демонизирующие РФ публикации убеждают европейцев в "неизбежности войны с РФ". Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

Он отметил, что впервые организованная антироссийская информационная кампания западных стран была развернута в годы Крымской войны 1853-1856 годов. Были впервые опробованы многие приемы идеологической борьбы, добавил ветеран. В газетах были опубликованы несоответствующие действительности материалы о "жестокости русских варваров", расстреливавших уцелевших членов экипажей потопленных турецких кораблей.

"Нетрудно провести параллели с сегодняшними публикациями в СМИ, демонизирующими нашу страну в глазах западного общества и убеждающими европейцев в "неизбежности войны с Россией", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России 17 декабря, заявил, что политики в Европе повышают "градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией.

Как подчеркнул Безверхний, "давление на нашу страну, ее армию и флот оказывалось во все времена". В конечном счете, фальсификации в прессе и воинственная антироссийская риторика в годы Крымской войны, напомнил он, послужили поводом к вступлению Великобритании, Франции и Сардинского королевства в войну на стороне Османской империи.

Крымская война

Крымская, или Восточная, война (1853-1856 годы) - война России с коалицией Франции, Османской империи, Великобритании и Сардинии за господство на Балканах, в бассейне Черного моря, на Кавказе и Дальневосточном побережье. В кровопролитных сражениях только в Крыму погибло около 150 тыс. российских воинов и около 156 тыс. воинов стран-участниц крымской кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах Крыма.

В сентябре 1854 года на территорию Крыма был высажен 60-тысячный англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота - Севастополя. Первым крупным сражением Крымской войны стало Альминское сражение, состоявшееся 8 сентября 1854 года. 13 сентября началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев.