Экс-глава контрразведки ФСБ: методы службы на СВО "в корне отличаются" от действий ВСУ

Генерал-полковник Александр Безверхний отметил, что первостепенной задачей является безопасность российских войск

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Обеспечение безопасности российских войск является первостепенной задачей для сотрудников контрразведки ФСБ в ходе СВО, что "в корне отличается от действий противника". Такое мнение в интервью ТАСС выразил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

"Первая и главная задача для них - это надежное обеспечение безопасности войск, с чем они успешно справляются. Однако формы и методы их работы в корне отличаются от действий противника. В их основе лежит строгое соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ФСБ России, исключающих произвол и вседозволенность", - сказал он.

Безверхний уточнил, что в рамках выполнения задачи в плане идеологического противоборства военные контрразведчики в первую очередь должны работать в направлении получения упреждающей информации о подготовке различных провокаций противником, "в своевременном доведении такой информации до органов военного управления, вплоть до Верховного главнокомандующего и других заинтересованных инстанций".