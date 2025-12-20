Экс-глава контрразведки ФСБ: Запад после войны склонял советских воинов к дезертирству

Генерал-полковник Александр Безверхний отметил, что в таких условиях советская военная контрразведка впервые столкнулась с выполнением задач по информационной безопасности военнослужащих

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Англо-американские и французские разведки агитировали советских солдат к бегству из страны после Великой Отечественной войны. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

Безверхний отметил, что в послевоенное время информационная война разгорелась вокруг группировок советских войск, которые в соответствии с международными соглашениями дислоцировались за границей. Особенно напряженная оперативная обстановка сложилась в Австрии и Германии, "столицы которых стали ареной ожесточенного противоборства спецслужб", уточнил он.

"Разместив в западных зонах многочисленные подразделения военной и внешнеполитической разведки, англо-американские и французские спецслужбы стремились получать информацию о группах советских войск, отслеживать политическую и экономическую ситуацию в районах их дислокации, выявлять планы советской администрации. Помимо сбора разведывательной информации, решалась задача идеологической обработки советских военнослужащих, склонения их к бегству за границу", - сказал он.

Безверхний отметил, что в таких условиях советская военная контрразведка впервые столкнулась с выполнением задач по информационной безопасности военнослужащих. "Принимались решительные меры к предотвращению изменнических проявлений в войсках и пресечению фактов измены родине. Случаи дезертирства в силу политических причин и оказанного на военнослужащих негативного идеологического влияния носили единичный характер", - отметил он.