Экс-глава контрразведки ФСБ: СССР не применял отравляющие газы в Афганистане

Генерал-полковник Александр Безверхний добавил, что советская армия также никогда не использовала напалм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Советская армия никогда не применяла смертоносные зажигательные смеси и отравляющие газы в ходе войны в Афганистане. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний.

Он указал, что плацдармом для дестабилизации обстановки на южных границах СССР послужил Афганистан. Иностранные спецслужбы развязали против него настоящую войну. При их участии на территории Афганистана и сопредельных государств создавались базы подготовки бандитских формирований. В декабре 1979 года СССР принял решение направить туда ограниченный воинский контингент, в составе которого выполняли интернациональный долг и военные контрразведчики.

"Западные "архитекторы смыслов" не оставляли попыток формирования в общественном сознании [афганцев] негативного образа СССР. Один из антивоенных английских плакатов того времени гласил: "С 1979 года из 15 млн населения [Афганистана] 1 млн погиб, 5 млн лишились крова в результате применения советскими войсками бомб, отравляющих газов и напалма. Но афганцы продолжают сражаться". Важно отметить, что Советская армия никогда не применяла напалм, - сказал он. - Я уже не говорю о "применении отравляющих газов", которые Красной армией не использовались даже во время Великой Отечественной войны".

Он напомнил, что смертоносную зажигательную смесь - напалм - изобрели американские военные, они же активно использовали ее в период Второй мировой, Корейской и особенно Вьетнамской войн.

Безверхний добавил, что проблемы становления афганской государственности и советского военного присутствия в этой стране привлекли к себе огромное внимание, получили широкое освещение и неоднозначные оценки в зарубежной и отечественной печати. Эта тема активно использовалась недоброжелателями СССР в целях компрометации ее вооруженных сил и органов государственной безопасности, указал он.

"Следует отметить, что перед лицемерными обличителями "советской агрессии в Афганистане" стояла трудная задача. Афганский народ любил и уважал "шурави" (от персидского "советский") за те блага цивилизации, которые дал им Советский Союз", - подчеркнул он.

Советское присутствие

Советское военное присутствие в Афганистане продолжалось 10 лет - с 1979 по 1989 годы, гражданская война в стране не закончилась после вывода советских войск, а 12 лет спустя в страну вторглась коалиция США, к которой впоследствии присоединились силы НАТО, и активный военный конфликт продолжался еще 20 лет до бегства войск западной коалиции и марионеточного прозападного правительства в 2021 году.