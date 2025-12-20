Лавров оценил роль открытия корпунктов СМИ России в Африке

Это способствует формированию позитивной повестки, считает глава МИД РФ

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Открытие новых корпунктов российских СМИ в Африке и африканских СМИ в России вносит вклад в формирование позитивной повестки в отношениях РФ со странами континента. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Весомый вклад в формирование позитивной российско-африканской повестки вносит объективное освещение в СМИ происходящих в наших странах событий, укрепление связей между российскими и африканскими журналистами, открытие новых корпунктов российских СМИ в государствах Африки и африканских СМИ в России, реализации совместных образовательных программ", - указал министр.

Ранее генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что агентство стремится расширить свое присутствие в Африке и открыть в ближайшее время представительства в Нигерии, Камеруне, Анголе и на Мадагаскаре. Гендиректор ТАСС напомнил, что сейчас в Африке работают представительства в Египте, Тунисе, Марокко, Зимбабве, Кении и ЮАР.