Дмитриев опубликовал фото трека подлетающего к США самолета

Глава РФПИ сделал кадр на фоне новостей о его поездке в Майами, где, по сообщениям Politico, могут пройти переговоры России и Соединенных Штатов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал пост с фото трека самолета, подлетающего к Северной Америке, на фоне новостей о его поездке в Майами, где, по сообщениям Politico, могут пройти переговоры РФ и США.

На фотографии в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) изображен трек самолета, подлетающего к североамериканскому континенту. Он сопроводил пост комментарием "На пути в США".

Ранее американская газета Politico писала, что делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. В встрече, предположительно, примут участие спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.