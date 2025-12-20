Песков: Зеленский путается в показаниях по поводу выборов на Украине

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Владимир Зеленский не против того, чтобы в голосование вмешивались США, но против того, чтобы вмешивалась Россия

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский противоречит сам себе и путается в показаниях, когда говорит об условиях проведения президентских выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Зеленский активно комментирует [заявление Путина по выборам на Украине]. Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться - Путину не позволит вмешиваться в выборы - на предложение Путина гарантировать безопасность [выборов]. Но при этом он до этого обращался к американцам", - отметил представитель Кремля.

"То есть, он (Зеленский - прим. ТАСС) не против того, чтобы вмешивались американцы, но против того, чтобы вмешивался [Путин]", - сказал Песков. Он подчеркнул, что это и есть противоречие: "Путается в показаниях".

Пресс-секретарь президента при этом отметил, что сама эта дискуссия является ответом на последние заявления российского лидера.

Предложения по выборам

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения.

19 декабря президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Зеленский после этого попросил США и Европу обеспечить безопасность проведения голосования.