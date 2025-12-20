Песков: тема выборов на Украине "на плаву" в ответ на предложение Путина

Пресс-секретарь президента РФ при этом отметил, что Владимир Зеленский "путается в показаниях" и "противоречит себе", когда комментирует предложения российского лидера по проведению выборов на Украине

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Кремль фиксирует реакцию за рубежом на предложения президента РФ Владимира Путина по проведению президентских выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Видите, какие идут дискуссии по выборам", - сказал представитель Кремля, имея в виду в том числе последние заявления Владимира Зеленского. "Тема на плаву. Естественно, это и есть реакция [на выступление Путина]", - подчеркнул Песков.

Он при этом отметил, что Зеленский "путается в показаниях" и "противоречит себе", когда комментирует предложения Путина по проведению выборов на Украине.