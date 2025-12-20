Дмитриев сообщил о подготовке к работе с США в Арктике

Спецпредставитель президента РФ должен также принять участие в обсуждении урегулирования конфликта на Украине в Майами

Редакция сайта ТАСС

© Вера Костамо/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия подготавливается к сотрудничеству с США в Арктике. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике", - написал он в X.

Ранее Дмитриев сообщил, что находится в пути в Майами. Американская газета Politico писала, что делегации РФ и США в выходные, как ожидается, встретятся в Майами для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Во встрече, предположительно, примут участие Дмитриев, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.