ТАСС публикует видео прибытия кортежа Дмитриева в Майами

Ожидается, что кортеж со спецпредставителем президента России из аэропорта направится на переговорную площадку
18:40
ТАСС, 20 декабря. ТАСС публикует кадры с кортежем спецпредставителя президента РФ, гениректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, прибывшего в Майами для обсуждения урегулирования на Украине. 

Ожидается, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта направится на переговорную площадку.

Со стороны США, во встрече должны принять участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. 

