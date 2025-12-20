ТАСС публикует видео прибытия кортежа Дмитриева в Майами
ТАСС, 20 декабря. ТАСС публикует кадры с кортежем спецпредставителя президента РФ, гениректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, прибывшего в Майами для обсуждения урегулирования на Украине.
Ожидается, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта направится на переговорную площадку.
Со стороны США, во встрече должны принять участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.