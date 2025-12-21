Посол РФ: в ЦАР считают Россию "мощным братом", который всегда поддержит

У Москвы и Банги полностью совпадают позиции практически по всем основным международным вопросам, подчеркнул Александр Бикантов

БАНГИ /ЦАР/, 21 декабря. /ТАСС/. Центральноафриканцы смотрят на Россию, как на "старшего мощного брата", который всегда придет на помощь и поддержит в любой ситуации, заявил ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Главное наследие советской помощи ЦАР - это имидж и любовь. Россию любят, ценят, уважают, наш имидж - это страна, которая бескорыстно может прийти на помощь, что мы сейчас и делаем, страна, которая справедливая, мощная, со схожими ценностными ориентирами. Это как в семье есть большой, мощный брат, спортсмен, который всегда может прийти на помощь и всегда поддержать в любой ситуации", - сказал Бикантов.

Он добавил, что у России и ЦАР полностью совпадают позиции практически по всем основным международным вопросам. Также посол подчеркнул, что Россия рассматривается как потенциально ключевой партнер в подготовке кадров на уровне высшего образования. Уже сейчас многие центральноафриканцы стремятся учиться в России.