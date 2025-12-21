ТАСС: в спецбатальоне "Шквал" ВСУ были беременные осужденные женщины

Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Осужденные беременные женщины были в составе спецбатальона "Шквал" 1-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин. Как оказалось, в "Шквале" 1-й ОШП были беременные женщины-осужденные", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что Украина обманула вступивших в ВСУ около 11 тыс. осужденных, которым государство так и не предоставило обещанные им права, в частности, ни с одного осужденного через год службы не сняли административный надзор, так как алгоритма снятия надзора просто не существует. После ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Осужденный может быть только штурмовиком.