Дмитриев с позитивным настроем отправился на второй день переговоров с США

Спецпредставитель президента РФ в сопровождении охраны едет к месту встречи с американской делегацией

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МАЙАМИ /ШТАТ ФЛОРИДА/, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев с позитивным настроем отправился на переговоры с США по украинскому урегулированию во второй день. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Дмитриев в сопровождении охраны сел в автомобиль и отправился на переговорную площадку.

Переговоры с США стартовали 20 декабря и продолжатся 21 декабря. С американской стороны во встрече примут участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. Накануне Дмитриев сообщил российским журналистам, что переговоры проходят конструктивно.