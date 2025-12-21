Дмитриев с позитивным настроем отправился на второй день переговоров с США
Редакция сайта ТАСС
14:52
МАЙАМИ /ШТАТ ФЛОРИДА/, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев с позитивным настроем отправился на переговоры с США по украинскому урегулированию во второй день. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Дмитриев в сопровождении охраны сел в автомобиль и отправился на переговорную площадку.
Переговоры с США стартовали 20 декабря и продолжатся 21 декабря. С американской стороны во встрече примут участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. Накануне Дмитриев сообщил российским журналистам, что переговоры проходят конструктивно.