Путин: премия Толстого особенно значима в многополярном мире

Глава государства напомнил, что философское мировоззрение русского классика пронизано идеями нравственного и духовного совершенствования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Философское наследие Льва Толстого, имя которого носит премия мира, пронизано идеями любви, сострадания и милосердия, сказал на торжественной церемонии вручения награды президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что все это особенно актуально сейчас, в эпоху становления многополярного мира, и потому премия оказалась настолько востребованной.

Премией мира имени Льва Толстого отмечены за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральноазиатском регионе президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Премию этого года лидеры трех государств получили за заключенное в марте Худжандское соглашение об урегулировании спорных пограничных вопросов и Декларацию о вечной дружбе.

Глава российского государства напомнил, что "философское мировоззрение и богатое творческое наследие" русского классика "пронизаны идеями нравственного и духовного совершенствования, любви, сострадания, милосердия, борьбы со злом и насилием". При этом сам Толстой как боевой офицер "знал, какими бедствиями и страданиями оборачиваются вооруженные конфликты, какие незаживающие раны они оставляют и насколько естественно для человека стремление к мирной жизни", а потому "многое делал для предотвращения войн, выступал за достижение согласия между народами, за сохранение их культурной самобытности".

"Все люди имеют одинаковые права на пользование естественными благами мира и одинаковые права на уважение", - сформулировал президент РФ ключевую идею Толстого как философа и общественного деятеля.

С учетом такого контекста, заявил президент, премия Толстого, вручающаяся с 2024 года, "оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс". "Она призвана содействовать объединению вокруг благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека, формирования справедливого многополярного миропорядка, в основе которого лежат принципы суверенного равенства и уважения законных интересов друг друга, верховенства международного права", - заключил Путин.