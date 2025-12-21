Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама

Российский лидер поблагодарил президента Белоруссии за подарок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину картину с видами Валаама. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

"Та самая картина, которую первый подарил Путину", - говорится в сообщении.

Telegram-канал распространил видео беседы президентов. "Пускай, будет у вас. Подсмотрел художник, поехал после нас с вами туда [на Валаам] и сделал хорошую картину", - сказал Лукашенко. Путин в ответ поблагодарил за подарок.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт проинформировала, что делегация республики привезла в Санкт-Петербург картину для российского лидера. Она сообщала, что белорусский президент подарит коллеге из РФ в честь его дня рождения картину с видами Валаама.

Лукашенко находится с визитом в РФ для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ.