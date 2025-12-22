Иностранные СМИ использовали little pigs и jeunes porcs для перевода слов Путина

В немецком также использовали выражение Ferkel, а в итальянском - mailali, но встречались и другие варианты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Иностранная пресса чаще всего при переводе высказывания президента России Владимира Путина "европейские подсвинки" использовала в английском языке словосочетание little pigs, в немецком - Ferkel, а в итальянском - mailali. Тем не менее, встречаются и другие варианты, выяснил корреспондент ТАСС.

Ранее ТАСС выяснил, что интрига вокруг официального перевода на английский язык слов президента РФ Владимира Путина про "европейских подсвинков" разрешена в пользу словосочетания swine underlings. Именно такой вариант используется на англоязычной версии Кремля в стенограмме с выступления Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ 17 декабря.

Тем не менее, в иностранной англоязычной прессе преобладает вариант little pigs (англ. - "маленькие свиньи"), его использовала американская газета Politico, а также британские издания The Guardian и The Times. Американский телеканал Fox News и газета The Wall Street Journal выбрали при переводе вариант piglets (англ. - "поросята"), информационное агентство Reuters - young pigs (англ. - "молодые свиньи"). Катарский телеканал Al Jazeera в англоязычном переводе также использовал вариант piglets.

Немецкоязычная пресса в основном использовала ferkel (нем. - "поросята"), этот вариант встречается в новостях Berliner Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Luxemburger Wort. Газета Die Welt использовала в качестве перевода kleine Schweine (нем. - "маленькие свиньи"), а швейцарская газета Blick ограничилась одним словом Schweine (нем. - свиньи).

Среди французских СМИ чаще всего встречался вариант jeunes porcs (фр. - "молодые свиньи"), его использовали, например, Le Figaro и BFM. Также можно встретить вариант porcelets (фр. - "поросята") у RTL info. Газета La Depeche при переводе использовала petits cochons, которое хоть и переводится как "маленькие свиньи", однако, используется как грубое и оскорбительное слово.

Итальянская пресса была менее изобретательна и в большинстве своем остановилась на варианте maiali (итал. - "свиньи"). Его можно увидеть у изданий Corriere della Sera, La gazzetta del mezzogiorno, Il giornale и ряда других.