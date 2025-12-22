Посол РФ заявил, что армия ЦАР хорошо оснащена

Армия республики постоянно развивается, указал Александр Бикантов

БАНГИ /ЦАР/, 22 декабря. /ТАСС/. Армия Центрально-Африканской Республики хорошо оснащена, постоянно развивается при поддержке России, которая является основным военно-техническим партнером республики. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Численность армии ЦАР возросла, армия хорошо оснащена, создана современная оргштатная структура, и она постоянно развивается. Появляются новые подразделения, которые в миниатюре символизируют рода войск. В их числе - подразделения связи, инженерные, боевая авиация в составе вертолетной техники и истребительной авиации, которые способны осуществлять широкий спектр задач, начиная от разведки и заканчивая бомбометанием по наземным целям", - сказал Бикантов.

Он добавил, что перспективы сотрудничества РФ и ЦАР в военно-технической сфере очень большие. Россия является основным партнером ЦАР в этой сфере и занимается содействием в строительстве вооруженных сил страны и превращении их в современную, компактную и самодостаточную армию.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сообщил в своей речи Национальному собранию республики что численность армии Центрально-Африканской Республики выросла с 6 тыс. до 26 тыс. человек за последние девять лет, в планах увеличение до 50 тыс. человек.