СВР сообщила о намерении функционеров киевского режима бежать за границу

Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы, указали в Службе внешней разведки России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Крысы" бегут с тонущего украинского корабля". Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство", - отметили в пресс-бюро.

В СВР РФ подчеркнули, что особенно наглядно такая тенденция проявляется в украинском дипкорпусе в западных странах.