Намерение украинских функционеров сбежать и позиция дипломатов. Заявления СВР
Редакция сайта ТАСС
09:23
Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Отмечается, что украинские дипломаты, работающие за рубежом, осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса на условиях Владимира Зеленского, свыше 90% из них твердо настроены не возвращаться на родину после завершения командировки.
ТАСС собрал основное из сообщения СВР.
О намерении функционеров киевского режима сбежать за границу
- Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу: "По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство".
- "Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы".
О позиции украинских дипломатов
- Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов "твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки".
- Работающие за рубежом украинские дипломаты "хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского".