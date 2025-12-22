ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Намерение украинских функционеров сбежать и позиция дипломатов. Заявления СВР

Украинские дипломаты за рубежом осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса на условиях Владимира Зеленского, свыше 90% из них твердо настроены не возвращаться на родину
Редакция сайта ТАСС
09:23

Киев

© Roman Pilipey/ Getty Images

Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Отмечается, что украинские дипломаты, работающие за рубежом, осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса на условиях Владимира Зеленского, свыше 90% из них твердо настроены не возвращаться на родину после завершения командировки.

ТАСС собрал основное из сообщения СВР.

О намерении функционеров киевского режима сбежать за границу

  • Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу: "По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство".
  • "Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы".

О позиции украинских дипломатов

  • Свыше 90% работающих за рубежом украинских дипломатов "твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки".
  • Работающие за рубежом украинские дипломаты "хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского".
 
