Намерение украинских функционеров сбежать и позиция дипломатов. Заявления СВР

Украинские дипломаты за рубежом осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса на условиях Владимира Зеленского, свыше 90% из них твердо настроены не возвращаться на родину

Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу, многие представители элиты Украины уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Отмечается, что украинские дипломаты, работающие за рубежом, осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса на условиях Владимира Зеленского, свыше 90% из них твердо настроены не возвращаться на родину после завершения командировки.

ТАСС собрал основное из сообщения СВР.

О намерении функционеров киевского режима сбежать за границу

Функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу: "По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство".

"Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы".

О позиции украинских дипломатов