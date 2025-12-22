Песков: неформальный саммит СНГ начнется с экскурсии по Эрмитажу

После нее начнется мероприятие с "весьма прикладной повесткой дня" за неформальным завтраком, подчеркнул представитель Кремля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Неформальный саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге 22 декабря начнется с небольшой экскурсии по Эрмитажу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня президент [России Владимир Путин] продолжает принимать в Санкт-Петербурге глав государств и правительств стран СНГ. Сегодня часть неформального саммита Содружества начнется в Государственном Эрмитаже, будет краткая экскурсия организована", - сказал он.

После экскурсии начнется сам саммит с "весьма прикладной повесткой дня" за неформальным завтраком.

Президент России проводит ежегодные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ как минимум с 2017 года. С 2018 года эти мероприятия проходят в его родном Санкт-Петербурге. Программа не ограничивается одним лишь общением. На правах хозяина встречи российский лидер всегда готовит для гостей масштабную культурную программу: например, в прошлые годы Путин с лидерами СНГ посещали Петергоф, Царское село, были в Павловском дворце.

Запланирована культурная программа и на этот год: Путин в беседе с Рахмоном в конце ноября анонсировал "приятные, полезные и содержательные" мероприятия для своих гостей. Как отмечал российский лидер, многое в программе будет связано с каждой из входящих в СНГ республик, поскольку в России "многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для всех народов бывшего СССР".

В СНГ сейчас входят 11 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом, как отмечал Путин, Молдавия и Украина фактически давно уже являются только номинальными участниками, поскольку не вовлечены в работу объединения.