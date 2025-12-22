Песков: Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ погиб 22 декабря при взрыве автомобиля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что об убийстве начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова главе государства спецслужбами было доложено моментально.

Читайте также

Взрыв автомобиля на парковке. Главное об убийстве генерала ВС РФ Сарварова

"По линии спецслужб докладывают моментально", - сказал он, отвечая на вопрос проинформирован ли президент.

Жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.