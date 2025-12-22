Песков: Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
Редакция сайта ТАСС
09:05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что об убийстве начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова главе государства спецслужбами было доложено моментально.
Читайте также
Взрыв автомобиля на парковке. Главное об убийстве генерала ВС РФ Сарварова
"По линии спецслужб докладывают моментально", - сказал он, отвечая на вопрос проинформирован ли президент.
Жертвой взрыва на Ясеневой улице в Москве стал начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.