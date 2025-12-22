В России уточнили Положение о порядке прохождения военной службы

В него включили лиц без гражданства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Лиц без гражданства включили в Положение о порядке прохождения военной службы. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В июле 2025 года президент подписал закон, дающий лицам без гражданства право заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях. Поправки были внесены сразу в несколько документов, в том числе в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне" и "О статусе военнослужащих".

Документом от 22 декабря были внесены изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года.