Депутат Шеремет: новый подход США к переговорам с РФ приведет к партнерству

По словам члена комитета по безопасности и противодействию коррупции, "США стали более последовательны и предсказуемы, и этот формирующийся базис непременно скажется на выстраивании между нашими государствами конструктивных и доверительных отношений"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Новый, направленный на продуктивность, подход США к переговорам с Россией может позволить выстроить между двумя странами доверительные партнерские взаимоотношения. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что прошедшие в штате Флорида консультации между РФ и Соединенными Штатами в продвижения мирного плана по Украине были продуктивными и конструктивными.

"В свете недавнего заявления Уиткоффа о продуктивности проведенной консультации РФ и США по Украине во Флориде можно с уверенностью сказать, что США стали более последовательны и предсказуемы, и этот формирующийся базис непременно скажется на выстраивании между нашими государствами конструктивных и доверительных отношений, открыв новую веху перехода от ущербных безответственно-конфронтационных отношений в русло созидательного и взаимовыгодного дружественного диалога. Это сможет открыть широкие возможности для цивилизованного партнерского взаимодействия", - сказал депутат.

Представители США в минувшие выходные провели во Флориде отдельные консультации с делегациями РФ и Украины. Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам встреч заявил о прорыве, который, по его словам, заключается в том, что "все вопросы теперь обсуждаются открыто". В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил "продуктивные и конструктивные" дискуссии со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, который возглавил российскую делегацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев доложит о проведенных переговорах главе государства Владимиру Путину.

С украинской стороны на консультации во Флориде прибыли секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.