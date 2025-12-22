Песков: Дмитриев будет передавать "сигналы в Кремль" не по телефону
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет передавать "сигналы в Кремль" об итогах переговоров в Майами не по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.
"Он же не будет по телефону передавать сигнал в Кремль", - сказал он, отвечая на вопрос, передавал ли Дмитриев сигналы по итогам переговоров в Майами перед вылетом обратно в Россию.
Ранее Песков сообщал, что Дмитриев по возвращении в Москву доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах встреч в Майами.
Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.