Песков: Дмитриев будет передавать "сигналы в Кремль" не по телефону

Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, были ли сообщения от спецпредставителя российского лидера по итогам переговоров в Майами перед вылетом в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев будет передавать "сигналы в Кремль" об итогах переговоров в Майами не по телефону. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

"Он же не будет по телефону передавать сигнал в Кремль", - сказал он, отвечая на вопрос, передавал ли Дмитриев сигналы по итогам переговоров в Майами перед вылетом обратно в Россию.

Ранее Песков сообщал, что Дмитриев по возвращении в Москву доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах встреч в Майами.

Переговоры по украинскому урегулированию проходили 20 и 21 декабря в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.