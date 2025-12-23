Мирошник: от атак ВСУ за неделю погибли 20 россиян

Более 70 пострадали, добавил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. За минувшую неделю 20 мирных жителей погибли в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по субъектам РФ, свыше 70 человек, в том числе 3 детей, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 93 мирных жителя: ранены 73 человека, в том числе 3 несовершеннолетних, погибли 20 человек. На прошедшей неделе в результате преступных деяний ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) ранения получил пятимесячный ребенок. Наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Херсонской, Белгородской и Запорожской областях", - сказал он.

Мирошник уточнил, что чаще всего причиной гибели или ранений мирных жителей становились атаки ВСУ с помощью ударных дронов - за прошедшую неделю от украинских беспилотников травмы получили 66 мирных жителей, что составляет порядка 70% от общего числа пострадавших. Кроме того, противник "активно направлял" свои БПЛА в жилые дома, коммерческие и социальные объекты, гражданский легковой транспорт.

Собеседник агентства добавил, что на минувшей неделе украинские войска дистанционно минировали гражданские объекты, места массового посещения, размещали взрывные устройства в населенных пунктах. "На прошедшей неделе в Белгородской области в результате детонации взрывного устройства близ села Безлюдовка погибла 65-летняя женщина, тяжелое ранение получил житель села Муром, мужчина лишился пальцев правой руки и получил множественные осколочные ранения. В ДНР при исполнении служебных обязанностей на недавно освобожденной территории Кураховского муниципального округа в селе Константиновка в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по ДНР, трое ее сослуживцев получили ранения", - сообщил он.

Всего, по словам Мирошника, за минувшую неделю украинские войска выпустили по территории РФ почти 3,3 тыс. различных боеприпасов.