Мирошник: удары ВСУ на прошлой неделе оставили без света 99,6 тыс. россиян

Самые масштабные отключения электричества наблюдались в Ростовской области, отметил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Преднамеренные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики на минувшей неделе оставили без электроэнергии почти 100 тыс. жителей ряда субъектов РФ, наиболее масштабные отключения электричества зафиксированы в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Украинские формирования [на минувшей неделе] стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 99,6 тыс. человек. Наиболее масштабные отключения энергоснабжения были зафиксированы в Ростовской области, где без электроэнергии остались 53,8 тыс. жителей Ростова-на-Дону, в Краснодарском крае - 38,8 тыс. жителей Славянского района. В Орловской области в результате ракетного удара по ТЭЦ ограничения горячего водоснабжения и теплоснабжения затронули 41,8 тыс. жителей", - сказал он.

Мирошник напомнил, что на минувшей неделе противник в очередной раз ударил по территории Запорожской АЭС, в результате чего электроэнергия перестала поступать по одной из внешних линий питания станции. "Киевский режим пытался максимально расширить географию дальнобойных ударов. При помощи БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в глубине территории России - в Астраханской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Орловской областях. Под массированной атакой дронов находилась Ростовская область, в частности, Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог", - сообщил он.

Собеседник агентства также добавил, что на минувшей неделе преднамеренным атакам противника подвергались работники экстренных служб. Так, в результате прицельного удара по служебному авто компании "Херсонэнерго" в селе Великие Копани Херсонской области один из сотрудников погиб на месте, еще трое - получили ранения.