Эксперт Новик: Стубб считает гарантии безопасности теми 5% до сделки по Украине

На это указывает внутриполитический дискурс в самой Финляндии, полагает замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся 5% до итогового урегулирования конфликта между Россией и Украиной, о которых говорил президент Финляндии Александер Стубб, включают в себя гарантии безопасности, военную помощь, присутствие союзнических контингентов и активную позицию Североатлантического альянса по их обеспечению. Такое мнение ТАСС выразил заместитель директора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ Николай Новик.

"Если внимательно изучить внутриполитический дискурс в самой Финляндии за последние годы, вспомнить ноябрьские совместные с Великобританией учения "Северный топор 25" на границах с Россией, молниеносное вступление в НАТО и постоянно раздуваемую "российскую угрозу", становится очевидной главная цель - получение гарантий безопасности: военная помощь, присутствие и активная позиция Североатлантического альянса по их обеспечению", - уверен эксперт.

Заявление президента Финляндии о том, что осталось решить "самые сложные 5%" разногласий для достижения мира на Украине, указывает как на определенные критические аспекты, которые по-прежнему создают препятствия для решения конфликта, так и на очевидный позитивный тренд в переговорах в последние месяцы, где наблюдается активизация дипломатических усилий всех вовлеченных сторон процесса и прорисовываются контуры глобального мирного плана, убежден собеседник агентства.

Новик уверен, что обозначенные 5% могут отражать наиболее острые вопросы для "коалиции желающих" и ЕС в целом, включая необходимость признания суверенитета Украины, репарационные платежи, демаркацию границ и принадлежность территорий. "Стоит отметит, что даже небольшая доля неразрешенных вопросов может иметь значительные последствия для динамики конфликта", - пояснил он.

Ранее Стубб заявил, что стороны конфликта "вероятно, ближе к цели, чем когда-либо", отметив, что "остаются самые сложные 5%".