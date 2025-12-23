Володин передал депутатам благодарность за работу от Путина

Президент также пожелал им успехов в работе в 2026 году, сообщил председатель Госдумы

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Государственной думы за работу в ходе осенней сессии и пожелал им успехов в дальнейшей работе. Слова главы государства парламентариям передал председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании.

"Разрешите вам передать слова благодарности за работу от нашего президента Владимира Владимировича Путина и пожелания успехов в работе в следующем году", - сказала Володин.