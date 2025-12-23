Госдума завершила последнее пленарное заседание осенней сессии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии 2025 года.

"Заседание осенней сессии Государственной думы объявляется закрытым", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в конце заседания.

Сама сессия продлится до 30 декабря, до этого депутаты планируют работать в регионах.

Среди приоритетных направлений сессии председатель Госдумы назвал принятие бюджета на предстоящие три года, поддержку участников СВО, борьбу с киберпреступлениями и мошенничеством.