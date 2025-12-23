Дмитриев: глобалистская машина фейковых СМИ покусилась на Трампа

Так глава РФПИ прокомментировал мнение американского лидера о том, что газета The New York Times представляет серьезную угрозу национальной безопасности и распространение ею лживой информации должно быть пресечено

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глобалистская машина фейковых СМИ, а не только газета The New York Times (NYT), покусилась на президента США Дональда Трампа, его мирные усилия и Россию. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"И дело не только в NYT. Это глобалистская, хорошо финансируемая, организованная и синхронизированная фейковая медиамашина, ориентированная на глубинное государство США/ Великобритании/ЕС, покусившаяся на традиционные ценности, здравый смысл, экономическое процветание - и, следовательно, на президента Трампа, его команду, его мирные усилия и Россию", - написал он в Х, комментируя мнение Трампа о том, что газета NYT представляет серьезную угрозу национальной безопасности и распространение ею лживой информации должно быть пресечено.

Трамп подчеркнул, что NYT - "настоящий враг народа".

Американский лидер ранее подал иск на сумму $15 млрд против NYT. Он обвинил издание в открытой поддержке его соперницы на президентских выборах 2024 года, на тот момент вице-президента страны Камалы Харрис, и клевете на себя, а также на членов своей семьи и окружения.