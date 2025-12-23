Володин: депутаты ГД формируют более 40% законодательной повестки

В Госдуму за год внесли 1 303 законопроекта, из них 551 внесли депутаты, отметил председатель ГД

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы формируют более 40% законодательной повестки, тогда как раньше повестку во многом формировало правительство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Депутаты Государственной думы формируют более 40% законодательной повестки. А совместно с членами Совета Федерации - более 60%. Посмотрите, какой результат работы, потому что мы с вами помним время, когда повестку во многом формировало правительство", - сказал Володин на пленарном заседании.

По его словам, в Госдуму за год внесены 1 303 законопроекта, из них 551 - депутатами Госдумы. Совместно с членами Совета Федерации депутатами были внесены 277 законопроектов, только сенаторами - 40. Кроме того, добавил председатель Госдумы, 264 законопроекта внесло правительство, 143 - региональные законодательные органы.

"И еще раз хочется сказать: это в том числе говорит и о том, насколько изменился качественный состав депутатского корпуса. Потому что внести законопроект, его отстоять, согласовать очень непросто", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что при этом идет эффективная работа с правительством, конструктивная работа "на принципах двустороннего движения".