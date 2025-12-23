ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Володин отметил рост политической культуры в России

Парламент отличает принцип "меньше зрелищ, больше дела", отметил председатель ГД
Редакция сайта ТАСС
10:02

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Политическая культура выросла в России, сегодняшний парламент отличает принцип "меньше зрелищ, больше дела". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Фракции выступают консолидировано в вопросах защиты интересов страны, наших граждан. Это, пожалуй, самое главное достижение парламентаризма. Выросла политическая культура, меньше зрелищ, больше дела. Это отличает сегодняшний парламент", - сказал Володин на пленарном заседании.

Он напомнил, что в 2025 году исполнится 120 лет с начала работы первой Госдумы. "Это возможность для нас проанализировать историю развития российского парламента, причем как ее часть в период еще царской России, так и советского периода, ну и, конечно, современной России. И с учетом выводов постараться сделать все для того, чтобы повысить эффективность работы Государственной Думы", - добавил председатель палаты парламента. 

