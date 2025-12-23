Рябков подтвердил ТАСС проведение раунда консультаций с США по раздражителям

Замглавы МИД РФ отметил, что пока продвижение по этому вопросу минимальное

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва и Вашингтон провели очередной раунд консультаций по взаимным раздражителям в отношениях, усилия по их преодолению продолжатся. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Факт проведения очередного раунда консультаций с США по "раздражителям" подтверждаю, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Продвижение минимальное".

"Усилия по снятию основных "раздражителей" продолжим", - указал замминистра.

Ранее Рябков отмечал, что РФ регулярно контактирует с США по теме раздражителей в отношениях по дипломатическому каналу.

Первый и второй раунды консультаций, посвященных нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях, прошли 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. Делегацию РФ на них возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.