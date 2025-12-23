Захарова подтвердила, что Лавров примет прибывшего в РФ главу МИД Сирии

В состав прибывшей делегации также входят глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра и представители Главного управления разведки, сообщало агентство SANA

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет прибывшего в Россию главу МИД в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шейбани. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

"Что касается МИД, то планируется встреча с Лавровым", - сказала она.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что аш-Шейбани и глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра прибывают в Москву с официальным визитом. По информации агентства, они планируют провести переговоры "с российскими официальными лицами". В состав сирийской делегации также вошли представители Главного управления разведки.