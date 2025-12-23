Губернатор Красноярского края назначил и.о. председателя правительства региона

Должность получил Алексей Медведев, который ранее занимал пост зампреда регионального правительства

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назначил исполняющего обязанности председателя правительства региона. Им стал Алексей Медведев, занимавший должность зампреда регионального правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора края.

Во вторник городской совет Красноярска избрал на своей сессии на пост мэра Красноярска Сергея Верещагина, занимавшего должность председателя краевого правительства. Предыдущий мэр Владислав Логинов находится в СИЗО по обвинению в коррупции.

"Сегодня губернатор подписал документы о назначении исполняющим обязанности председателя правительства Алексея Медведева. Алексей Михайлович занимал должность заместителя председателя правительства Красноярского края. Кандидатура Медведева будет представлена депутатам законодательного собрания края на ближайшей сессии для утверждения региональным парламентом", - сказал собеседник агентства.

Медведей родился 4 января 1971 года. Закончил Красноярский государственный университет по специальности "Экономика и управление". С января 2024 года - зампред правительства Красноярского края. До этого в разное время занимал должности министра экономики Московской области, замруководителя федерального агентства научных организаций, заместителя министра науки и высшего образования РФ.