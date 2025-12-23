ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Председателя правительства Красноярского края избрали мэром Красноярска

За Сергея Верещагина проголосовали 33 депутата из 33 присутствующих на сессии
06:34
обновлено 06:46

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин на внеочередной сессии городского совета депутатов избран мэром Красноярска, передает корреспондент ТАСС.

Предыдущий глава Владислав Логинов находится в СИЗО по обвинению в коррупции.

Мэром Красноярска избран Верещагин. За него проголосовало 33 депутата из 33 присутствующих на сессии.

"Я прекрасно осознаю всю ответственность перед жителями города Красноярска и готов не только работать напрямую с каждым из вас, но и абсолютно убежден в том, что только общим усилием мы сможем добиться развития города Красноярска. В этом наша общая главная большая задача", - сказал Верещагин, выступая перед депутатами, добавив, что его основными задачами на посту мэра станут организация празднования 400-летия Красноярска в 2028 году, административное переустройство муниципалитета, решение экологических проблем города.

О выборах мэра Красноярска

16 сентября городской совет депутатов Красноярска принял заявление об отставке Логинова, обвиняемого в получении взятки в размере свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей. Согласно процедуре, кандидатуры на пост мэра вносятся губернатором региона для утверждения депутатами горсовета. 17 декабря губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес в горсовет Красноярска две кандидатуры на пост мэра - Верещагина и главы Свердловского района города Лилии Назмутдиновой.

Логинов был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 10 июня Басманный районный суд Москвы заключил Логинова под стражу. 

