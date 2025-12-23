Пушков оценил отказ стран ЕС участвовать в выдаче кредита Украине

Венгрия, Словакия и Чехия так выразили отношение "не только своих граждан, но и многих европейцев", отметил глава комиссии Совета Федерации по информполитике

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Венгрия, Словакия и Чехия, отказавшись от участия по выделению Украине $90 млрд из бюджетов стран ЕС, выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, в Брюсселе заблуждаются, полагая, что принуждение к поддержке замыслов Еврокомиссии не вызывает отторжения в странах Евросоюза.

"Отказавшись участвовать в выделении Украине $90 млрд из бюджетов стран ЕС, Венгрия, Словакия и Чехия выразили отношение к этому не только своих граждан, но и многих европейцев", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, последние опросы в когда-то очень проевропейской Польше показывают, что почти 25% граждан республики поддерживают выход страны из ЕС.