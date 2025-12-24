Песков назвал разговор Путина и Алиева очень теплым и нужным

Беседа российского и азербайджанского лидеров состоялась 24 декабря

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Состоявшийся в среду телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева был очень теплым и нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

"Состоялся телефонный разговор президентов Путина и Алиева. Был очень-очень теплый и нужный разговор", - сказал он.

Российский лидер, по словам представителя Кремля, очень тепло поздравил Алиева с днем рождения. Они также обменялись взаимными поздравлениями с Новым годом. Помимо этого, была обсуждена и текущая ситуация.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что российский и азербайджанский лидеры в ходе разговора подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условились о дальнейших личных контактах. К беседе также присоединилась первый вице-президент республики Мехрибан Алиева.