Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
Поездка Дмитриева в Майами и мирный план Киева. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь главы государства также рассказал о планах Владимира Путина на 24 декабря
Редакция сайта ТАСС
10:15

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Итоги поездки специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Майами, а также сообщения СМИ о мирном плане Киева из 20 пунктов стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин лично поучаствует в пленарном заседании Совета Федерации по итогам осенней парламентской сессии.
  • Глава государства также лично проведет встречу с членами правительства.
  • Кроме того, российский лидер вручит государственные награды в Кремле.
  • Состоявшийся утром разговор Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева был очень "теплым и нужным".

О переговорах в Майами

  • Дмитриев уже доложил "во всех нюансах" Путину о своей поездке в Майами.
  • После поездки Дмитриева Россия имеет возможность сформулировать позицию и дальше продолжить переговоры "в самое ближайшее время по имеющимся каналам, которые сейчас работают".
  • В Кремле считают нецелесообразным сообщать СМИ, какие документы привез Дмитриев из США: "Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации".
  • США "хорошо известны" главные параметры российской позиции по украинскому урегулированию.

О мирном плане Киева

  • Кремль не стал комментировать сообщения СМИ о мирном плане Киева из 20 пунктов: "Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться".

О стремлении Польши в G20

  • Власти Польши склонны "передергивать" смыслы и превращать свое участие в любых объединениях в политическое: "Надеемся, что в Польше помнят, что G20 - это экономическое объединение, с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем".

О возможности разговора Путина и Макрона

  • Кремль проинформирует, если поступят предложения о возобновлении диалога между лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном: "Когда это произойдет, мы вас проинформируем".
 
